Aberta no Huambo a XXVª Assembleia Nacional da Juventude Católica

A Cerimonia aconteceu na manha desta Quinta-feira, no auditório da escola das Irmas de São José de Cluny.

Presentes na celebração o Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins e Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda e Presidente Da Comissão Episcopal da Pastoral Juvenil da CEAST. Fizeram parte ainda do acto de abertura os delegados das 19 dioceses de Angola e São Tomé e membros do governo provincial.

Temas como o estudo da Exortação Apostólica “ Cristo Vivo” do Papa Francisco, um tema apresentado pelo padre Santiago e a Mensagem dos Bispos da CEAST” A Juventude e a fé testemunhada”, tema que será apresentado pelo Bispo de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako, vão preencheram as actividades nestes 2 primeiros dias.

Reportagem de Flaviana Samba