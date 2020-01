Jovens católicos prontos para os novos desafios

Encerrou neste Domingo do Baptismo do Senhor a XXV Assembleia de Pastoral Juvenil, que a Arquidiocese do Huambo acolheu.

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima foi o local escolhido para acolher a celebração de encerramento presidida pelo Presidente da Comissão Episcopal para Juventude, Escutismo, Vocacionados e Pastoral Universitária, Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda.

Dom Belmiro falando aos jovens na sua homilia, apelou aos jovens a uma conversão permanente a sente na graça baptismal, pedindo aos jovens que vão aproximem-se aos sacerdotes, ajoelhando-se e confessando.

As comissões juvenis depois desta Assembleia passam a denominar-se Secretariados Diocesanos para Pastoral Juvenil, de modo a uniformizar para um melhor desempenho no trabalho das pastorais juvenis.

Reportagem de Arnaldo Sapele