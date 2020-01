Bispo nomeia madre para juíza do tribunal eclesiástico em Benguela

Irmã Mariquinha Fátima da Conceição, religiosa de Santa Doroteia, é desde 7 de Janeiro a Juíza do tribunal eclesiástico de Benguela, na provisão 001/2020, assinada pelo Bispo da Diocese Dom António Francisco Jaca.

Na diocese de Benguela o cargo já foi ocupado pelo então bispo de Viana, na altura padre do clero de Benguela, Dom Emílio Sumbelelo.

A irmã Mariquinha que é natural de Benguela é a primeira mulher, em Angola, a ocupar este cargo.

Na Igreja sob o governo universal do Papa Francisco, a indicação da Ir Mariquinha é vista em Benguela como um regaste de carismas na diferença que fazem o todo místico da Igreja.