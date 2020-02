Dom Vicente exorta cristãos a não fazer propagandas contrárias daqueles que desejam ser religiosos

O bispo da diocese de Mbanza Kongo, Dom Vicente Carlos Kiaziku, celebrou a festa da apresentação do senhor ao Templo e dia das consagrações religiosas, com a comunidade da Sé catedral, onde durante a homilia começou por dizer que todos nós somos consagrado e chamado a cumprir a vontade do senhor segundo a própria vocação.

“ Nós também somos consagrados pelo Baptismo, fomos entregues a Deus e aqui em modo particular Jesus Cristo apresenta-se a Deus e a humanidade, ele não nasceu para cumprir com os seus projectos mas com os projectos de Deus, por isso é que Maria e José o entregaram no templo para dizerem que aquele filho não lhes pertencia, veio para cumprir a vontade de Deus, para ser salvador é consagrado ao senhor “

Reportagem de Firmino Chaves