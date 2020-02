Restos Mortais do Padre Zé vão descansar no Cubal

A catedral de Benguela acolheu nesta Quarta-feira os restos mortais do Padre José Tchipongue, onde foi realizada a missa de corpo presente.

Mais de 500 sacerdotes, religiosos e religiosas, povo de Deus, familiares, participaram da celebração da Páscoa Padre e a sua despedida para o Cubal onde conhecerá a sua mediana morada.

Na celebração presidida pelo Bispo Dom António Jaca, com a presença do emérito Dom Óscar Lino Braga, o prelado apelou a reconciliação com Deus e ao amor entre os irmãos.

O corpo do Padre José Tchiponge será sepultado nesta Quinta-feira, no cemitério municipal do Cubal antecedida de uma celebração eucarística de corpo presente na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus daquela região eclesiástica de Benguela.

Ordenado a 7 de Agosto de 2004, o Padre Zé Como era carinhosamente tratado, começou a sua caminhada como servo de Deus, na missão de Nossa Senhora da Apresentação, Tchikuma, passou igualmente pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus Cubal, sua terra natal e foi o ecónomo da Diocese de Benguela e vigário da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz na cidade Episcopal de Benguela.

Reportagem de António Mateus