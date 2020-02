Sumbe Ganha 1 sacerdote e 2 Diáconos

A Missão de Santo António de Calulo, acolheu a cerimónia de ordenações de um Sacerdote Salesiano de nacionalidade vietnamita e de dois jovens que foram para a ordem do diaconato futuramente poderão fazer parte do clero do Sumbe.

A eucaristia foi presidida por Dom Luzizila Kiala, Bispo do Sumbe e concelebrada pelo Bispo emérito de Mbanza Congo, Dom Serafim Shingo Ya Hombo, sacerdotes de vários pontos de Angola.

Participaram ainda da celebração de ordenação que teve lugar no Libolo, religiosas dos vários institutos femininos, fieis das várias comunidades do Sumbe e não só, que com jubilo testemunharam as ordenações sacerdotal do Padre José Shuan 36 anos de idade e dos diáconos Vitorino Capitango de 28 anos de idade e António Freitas de 30 anos de idade.

Reportagem de Jelson Pimentel