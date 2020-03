Dom Alexandre Cardeal do Nascimento homenageado em Malanje

Dom Alexandre Cardeal do Nascimento que celebrou este Domingo 1 de Março, 95 anos de idade foi homenageado em Malanje sua terra Natal com descerramento de um busto com sua imagem, no instituto Superior Dom Alexandre Cardeal do Nascimento do grupo FREI MAR, inaugurado por ele.

Foram vários os momentos que marcaram a celebração dos 95 anos de vida de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, que chegou a Malanje na manha deste Domingo acompanhado de alguns membros da sua família, Sacerdotes e Irmãs Consagradas da Arquidiocese de Luanda.

No primeiro momento Dom Alexandre Cardeal do Nascimento descerrou o busto com sua imagem no Instituto Superior Cardeal do Nascimento do grupo FREY MAR.

Reportagem de Justino Ngonde