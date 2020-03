Dom José Manuel Imbamba nomeou neste Sábado 28 de Março, o Reverendo Padre Carlos Suco Bilhete, Vigário geral da Arquidiocese em substituição do Reverendo padre Abel Cauiongo que deixa o cargo por motivo de doença.

De 51 anos de idade padre Carlos tomou posse durante as Vésperas solenes rezadas no Paço Arquiepiscopal e passa a auxiliar o Arcebispo no governo da Arquidiocese.

Reportagem de Almeida Sonhi