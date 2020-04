Dom Tirso Blanco fala da entrada triufante de Jesus a Jerusalém

Ainda por ocasião e sem a presença dos fiéis católicos devido a Covid19, o bispo da diocese mais a leste do País, Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, afirmou que até pode ser em parte contraditórias, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém e a sua Paixão, por isso é chamado Domingo de Ramos na Paixão do Senhor.

“ Vemos progressivamente entrar Jesus e mergulhar num ambiente de tristeza e solidão”

Durante a sua homilia, o bispo da diocese do Luena Dom Jesus Tirso Blanco, meditou também no texto do profeta Zacarias, que encerra praticamente o antigo testamento, mais concretamente no capítulo 13, versículo 7, onde diz que ferirei o Pastor e dispersar-se-ão as ovelhas.