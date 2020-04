Dom Jaca quer dedicação dos fiéis para que a ressurreição seja vivida de forma plena

Na diocese de Benguela, a pascoa do senhor ficou marcada com o convite do bispo diocesano aos fiéis para que vivam como verdadeiros ressuscitados.

Dom António Francisco Jaca, na celebração da Ressurreição de Cristo, na Catedral de Benguela, diz ser necessário esforço para que a ressurreição seja vivida de forma plena.

Na sua oração homiletica Dom Jaca falou ainda dos frutos da ressurreição do senhor e salientou que a Páscoa rompe com o pecado, faz reinar a concórdia e a paz no mundo.

Acompanha a homilia completa