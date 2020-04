Oração em família é o que Dom Tirso pede nesta Páscoa

Apesar do actual momento em que o país e mundo vivem, face a pandemia da Covid19, o Bispo da Diocese do Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, recomenda aos cristãos a continuarem a proclamar o evangelho de Cristo ressuscitado, e manterem a oração em família.

O prelado católico deixou esta recomendação durante a homilia do Domingo do Aleluia que aconteceu na capela do Bispado.

Dom Tirso enalteceu ainda o papel que está a ser desempenhado pelos profissionais da Saúde e da comunicação social e o papel da mulher na igreja que tudo faz para propagar a boa nova sobre Cristo.

