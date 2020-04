Dom Antonino Jaca celebrou a Páscoa jovem com um número restrito de seminarista no seminário maior de filosofia do Bom pastor

O Bispo de Benguela Dom António Jaca exortou os fiéis da diocese a cultivarem o amor neste tempo de calamidade, consubstanciado nos gestos que visam as práticas de prevenção contra a Covid 19.

Reportagem de António Mateus