Covid 19 demonstra fragilidades da nossa sociedade marcada pelo egoísmo realça Dom Tirso

O bispo da diocese do Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, entende que a Pandemia do Coronavirus, veio demonstrar algumas fragilidades da nossa sociedade caracterizada pelo Egoísmo.

Não significa a causa de todos males, mas revela e manifesta males que existem na nossa sociedade, que já existem e preocupam muito” muitos sonham que regressamos já ao estado normal das coisas” acrescenta o prelado” nos habituamos a considerar normal aquilo que não é normal, num pais em que 85% da população se reconhece cristã de diversos modos”.

O prelado disse ainda que vivemos numa sociedade de grandes divisões, e egoísmo” nós dissemos que as pessoas tem que permanecer em casa que casa? Não temos casas dignas, temos que lavar as mãos com água e sabão, que água? Muitos não beneficiam deste bem precioso”.

Falando das populações mais carentes Dom Tirso chamou a atenção para uma base mínima, uma reserva para que cada família possa enfrentar essas situações de emergência” o surgimento de uma doença, uma ajuda a familiares que precisam de apoio, com essa reserva podemos enfrentar com sucesso”.