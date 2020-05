Maria exerce um papel fundamental nas famílias afirma Dom Zeca Martins

Neste 13 de Maio dedicado a Nossa Senhora de Fátima, o Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, durante a missa vespertina no santuário de Nossa Senhora de Fátima, disse que Maria exerce um papel fundamental no seio das famílias.

O prelado adiantou ainda que o olhar maternal de Maria inspira-nos a acreditar na paz a acreditar no amor e fraternidade entre nós homens da humanidade, homens da humanidade inteira, sobre tudo neste tempo em que nos apercebemos que a doença do Coronavirus, nos coloca na mesma tempestade mas não no mesmo barco.

Dom Zeferino não deixou de falar da fome, fazendo menção aqueles que para comerem tem que se refugiar as grandes lixeiras e os que muito tem ainda conseguem exibir o que têm.

Vamos acompanhar a homilia