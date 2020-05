Covid 19 não deve apagar a fé e a luz de Cristo diz Dom Jaca

O bispo diocesano de Benguela considera que a pandemia da Covid- 19 não deve apagar a fé e a luz de Cristo ressuscitado.

“ A luz de Cristo brilha e continuará a brilhar até ao fim dos séculos, a igreja não abdicou da sua missão, da missão que recebeu do seu mestre e senhor Ide e ensinai todas as nações, todos os meios humanos e tecnológicos concorrem hoje para o cumprimento deste mandato, a voz do senhor contínua achegar em cada recanto da nossa terra porque ele o senhor esta connosco”.

Neste Domingo da Ascensão do Senhor e dedicado a comunicação social, Dom Jaca chamou atenção ao perigo das falsas historias e agradeceu aos jornalistas que por meio dos órgãos de comunicação social tem levado a palavra do senhor em todos os lares.

“ Nestes tempos difíceis é um papel grande que jogam os jornalistas e dos órgãos de comunicação social e de muitas pessoas que sabem contar histórias, historias boas que edificam e vale a pena guardar no coração”.

Dom António Francisco Jaca, falava durante a missa deste VIIº Domingo da Páscoa e solenidade da Ascensão do Senhor, na paróquia de Nossa Senhora da Graça, acrescentou ainda que, apesar do confinamento social, a igreja não abdicou da sua missão de levar a mensagem de nosso senhor ao mundo.