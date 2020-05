Diocese de Benguela confirma morte de Dom Óscar

Dom Óscar Lino Lopes Fernandes Braga, nasceu a 30 de Setembro de 1931, na província de Malanje. Foi ordenado padre a 27 de Julho de 1964, e consagrado bispo em 1974.

Chegou a Benguela no ano de 1975, onde permaneceu durante 33 anos a frente da Diocese.

Durante o seu Ministério ordenou mais de 300 Sacerdotes e três bispos, nomeadamente, Dom Mário Lukunde, da Diocese do Cuando Cubango, Dom José Nambi, da Diocese do Bié e Dom Emílio Sumbelelo, da Diocese do Uíge.

Para além de bispo dom Óscar Braga foi escuteiro, impulsionador da pastoral da criança, fundador da Promaica dente vários outros feitos. A Diocese de Benguela confirmou o passamento físico do Bispo emérito da Diocese Dom Óscar Lino Lopes Fernandes Braga, vítima de doença, ocorrido nesta terça-feira 26 de Maio, no Hospital geral de Benguela, aos 89 anos de idade, através de uma nota fúnebre sob a chancelaria do Bispo da Diocese Dom António Francisco Jaca.

Reportagem de António Mateus