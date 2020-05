Diocese de Benguela divulga programa das exéquias de Dom Óscar braga

Sexta-Feira 29 de Maio as 10h recepção da Urna que contém os seus restos mortais na Sé catedral de Benguela, as 11 horas acontecem a primeira missa de Corpo Presente, intercalando com orações.

As 18h30 acontece a segunda missa, intercalado com Orações, segue-se o velório até as 00h.

No Sábado 30 de Maio

00h - 3ª Missa de Corpo, as 5h - Inicio das Orações de despedida a Dom Óscar Braga.

9h - Missa de Despedida.

O Padre Manuel Abel dos Santos apresenta já a seguir o roteiro das exéquias de Dom Óscar Braga