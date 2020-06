Cristão está sempre preparado para o dia da morte diz Dom Jaca

Na missa do sétimo dia, em sufrágio a alma do Bispo emérito de Benguela, Dom Óscar Braga, que partiu para casa do pai no passado dia 26 de Maio e foi enterrado no dia 30 de Maio, o Bispo diocesano, Dom António Francisco Jaca, exortou os fiéis a caminharem como verdadeiros peregrinos e que tenham certeza da fé que receberam em Jesus Cristo.

O prelado sublinhou ainda que todo cristão deve viver os acontecimentos de angústia à luz da fé e apesar da surpresa da morte o cristão interiormente esta sempre preparado para este dia.

Reportagem de Pedro Tchindele