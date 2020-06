Bispo do Lwena lamenta desigualdades entre região leste e outras províncias

Dom Tirso Blanco, no trajecto que fez de Lwena-Benguela e Vice versa, para participar nas celebrações fúnebres de Dom Óscar Braga, Bispo emérito de Benguela, constatou uma vez mais que a região leste do país está longe do nível de desenvolvimento atingido por outras províncias do país.

O prelado que falava durante a homilia da celebração da Santíssima Trindade, sublinhou que não entende tal situação, uma vez que Deus criou o mundo igual para todos.

Reportagem de Teotónio Sapalo