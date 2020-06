Mais um Bispo Espiritano, exorta Dom Benedito

O Arcebispo de Malanje Dom Benedito Roberto, da mesma congregação que o recém eleito Bispo de Caxito, começou por falar da missão que considera manifestação, do Dom de Deus a pessoa.

O povo de Caxito valeu a pena terem esperado ganhou um Bispo” Conhecendo a figura do Padre Camuto será um grande pastor” afirma Dom Benedito.

Falando da nomeação de mais um Bispo Espiritano o prelado Católico diz que é sinal de que o Carisma da congregação sob a protecção do Imaculado Coração de Maria é caminho de santidade” por isso é que Deus escolhe alguns para continuarem esse trabalho a favor da igreja, e isto deve fazer conhecer o carisma da Congregação do Espírito Santo, que os fundadores da congregação marcaram de tal maneira o seu amor para com a igreja que a querem dedicar com “sacrifícios” aos seus filhos”.

Vamos acompanhar os pronunciamentos de Dom Benedito