Já está definida data para Sagração e Tomada de Posse de Dom Maurício

Estádio municipal do Dande acolhe a 16 de Agosto a missa de ordenação e tomada de posse do novo Bispo da Diocese de Caxito.

A equipa de organização já esta a preparar para a recepção dos fieis católicos para esta cerimonia.

Quanto ao numero de fieis esta salvaguardado de acordo com a organização, para que haja segurança e protecção das pessoas que vão participar na cerimonia.

Será uma ordenação diferente em relação as outros tendo em conta a situação que o pais e o mundo vivi.

O Anúncio da nomeação do novo Bispo da Diocese de Caxito foi feito pela Nunciatura Apostólica de Angola no dia 15 de Junho.

Maurício Agostinho Camuto, 56 anos, nasceu a 26 de Dezembro, natural de Ngolungo Alto, província do Kuanza-norte.

Ordenado sacerdote a 28 de Julho de 1991, pertence a Congregação do Espirito Santo.

Foi Pároco de São Tiago Maior de Lândana em Cabinda

Reitor do Seminário Propedêutico Espiritano de Malanje

Reitor do Seminário Maior de Teologia da Congregação do Espírito Santo, no Huambo e Benguela

Formação em Roma em Pedagogia e comunicação social

Foi Superior da Congregação do Espírito Santo e Director Geral da Rádio Ecclesia.

Reportagem de Zacarias Congo