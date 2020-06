Dom Zacarias convida sacerdotes a serem testemunhos vivos

Arquidiocese do Lubango retoma celebrações públicas com missa Crismal. Os párocos assinaram os termos de responsabilidade que a CEAST implementou garantindo que as condições estão criadas para o retorno das missas.

Dom Zacarias Kamuenhu, na sua homilia falou do esforço das autoridades governamentais para o fim da Pandemia e pediu aos sacerdotes a serem testemunhas vivas, enfrentando o Coronavirus com todos os cuidados indicados pelas autoridades sanitárias” o distanciamento social, lavagem das mãos e o uso das mascaras”.

Reportagem de Edgar Ganga