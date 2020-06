Festa de S.Pedro e S.Paulo, apóstolos, raízes, alicerces e colunas inabaláveis da fé cristã

A Igreja peregrina, e no mundo inteiro, retorna às raízes da sua fé e celebra os Apóstolos Pedro e Paulo. Seus restos mortais, que descansam nas duas Basílicas a eles dedicadas em Roma, são muito queridos aos romanos e aos numerosos peregrinos que ali ocorrem.

Por cá várias são comunidades que têm como padroeiros São Pedro e São Paulo, na Arquidiocese do Huambo a paróquia de São Pedro celebrou a festa do padroeiro neste Domingo, na ocasião o Arcebispo do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins disse que celebrar a festa de são Pedro ajuda – nos a redescobrir o amor incondicional de Deus” è como Pedro confessar que Jesus Cristo é o messias, o filho de Deus vivo e receber dele o encargo de ser pedra basilar do edifício da igreja, Jesus fixou-se em Pedro até que Pedro levou a cabo a missão que Jesus lhe tinha confiado”.

Vamos acompanhar a homilia de Dom Zeferino Zeca Martins