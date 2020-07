Dom Zeca pede oração pelas vítimas e as acções de prevenção e combate à Covid 19

Numa altura em que aumentou para 353, o número de contaminações pelo coronavírus em Angola, o arcebispo do Huambo renovou o seu pedido de oração pelas vítimas da Covid 19 e os seus familiares.

Dom Zeferino Zeca Martins que falava durante a celebração eucarística do 14º Domingo do tempo comum na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, não se esqueceu dos profissionais e dos governantes empenhados na luta contra a pandemia no nosso país.

O Arcebispo do Huambo confiou a vida dos angolanos a intercessão maternal de Maria.

Vamos acompanhar a homilia