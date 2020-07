Mais um servidor da vinha do senhor na Arquidiocese de Malanje

A Arquidiocese de Malanje ganhou no último sábado mais um diácono do Clero Diocesano para a vinha do senhor.

Trata-se do Teólogo Daniel António Armando de 30 anos de idade natural de Kalandula Província de Malanje, ordenado Diácono no último Sábado pelo Arcebispo de Malanje Dom Benedito Roberto, depois de dois adiamentos devido a Pandemia da covid-19.

A celebração teve lugar na paróquia de Nossa Senhora de Assunção Sé-Catedral de Malanje e contou com a presença de todos os Sacerdotes que trabalham nesta Arquidiocese e de um número reduzido de fiéis que cumpriram rigorosamente o distanciamento social de dois metros.

Dom Benedito Roberto na homilia agradeceu a bênção nesta época de Covid, ganhar um servidor do senhor, que essa ordenação traga alegria e esperança na Arquidiocese e pediu ao recém ordenado a ser um homem de oração e se manter firme na fé mesmo diante de várias dificuldades.

Reportagem de Justino Ngonde