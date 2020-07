Dom Imbamba estabelece desafios ao Pároco no Muriege

A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus recentemente criada pelo Arcebispo de Saurimo na comuna de Muriege Município do Mukonda, 95 kms a este de Saurimo, entrou em actividade neste XVII Domingo do tempo Comum com a tomada de posse de seu primeiro Pároco, o Padre Floribert Ngunza Kuijikuenhi.

Das 10 comunas, Muriege passar a ser a primeira com uma paróquia com missionário residente. A nova paróquia foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Mukonda.

A Arquidiocese de Saurimo neste momento conta com 7 paróquias, uma em cada sede dos três municípios do interior e três outras em Saurimo.

No próximo Domingo será apresentado o novo padre residente do Centro Pastoral Santo Agostinho da Comuna de Mona-Quimbundo, antes assistida pelos padres Xaverianos.

O programa que começou com a tomada de posse de novos párocos e responsáveis de outros serviços do governo da Arquidiocese, da Sé Catedral e Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda reserva a apresentação do novo prefeito e ecónomo do Seminário diocesano. A missa campal sob fortes medidas de biossegurança, contou presenças de Padres, madres, representantes do governo provincial e Municipais, Igrejas irmãs e autoridades tradicionais, idos de Saurimo, Chiluanje e Mukonda.

Reportagem Almeida Sonhi