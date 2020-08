Se estivesse em vida antigo Arcebispo de Luanda Dom Damião completaria 70 anos

6 De Agosto de 1950 , 6 de Agosto de 2020 , se estivesse em vida Dom Damião Franklin completaria nesta Quinta-feira 70 anos de idade.

Natural de Cabinda, o antigo Arcebispo de Luanda dedicou uma atenção especial as vocações.

Estudou nos Seminários de Cabinda entre 1960 e 1962, em Luanda de 1968 a 1972 e no do Huambo de 1972 e 1975. Licenciou-se em Teologia Dogmática em 1978, em Roma, Itália, para onde foi enviado em 1976.

Em 28 de Junho de 1978 foi ordenado presbítero, em 1982 doutorou-se em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Urbaniana e diplomou-se em Jurisprudência Canónica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, diplomou-se também em Direitos do Homem pelo Instituto Internacional dos Direitos do Homem em Strasbourg, França, e frequentou o Direito Internacional Público na Academia de Direito Internacional, em Haia-Holanda.

Regressou a Luanda em Outubro de 1982, desempenhou as funções de chanceler, professor no Seminário Maior, no Instituto de Ciências Religiosas (ICRA), onde foi vice-reitor desde a sua fundação em 1984 até 1992.

Foi Director espiritual do Seminário Maior, Vigário judicial e Vigário geral adjunto, Provedor da Santa Casa de Misericórdia, Pároco de Nossa Senhora de Nazaré, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores.

Foi também professor-visitador de Direito Canónico na Faculdade de Teologia de Kinshasa, República Democrática do Congo.

Foi igualmente Reitor da Universidade Católica de Angola, na altura da sua fundação em 1997. Foi nomeado Bispo Auxiliar de Luanda em 1992 e Arcebispo em 2001, substituindo D. Alexandre do Nascimento.

No dia em que completaria 70 anos de vida, o antigo arcebispo foi lembrado como um homem do silencio sempre presente.

