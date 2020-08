D. Camuto é ordenado bispo no próximo Domingo

Ultimam – se os preparativos para a ordenação episcopal de Dom Maurício Camuto, bispo eleito no passado dia 15 de Junho, para a Diocese de Caxito, a missa e a tomada de pose acontecem já no próximo Domingo 16 de Agosto.

Maurício Agostinho Camuto, 56 anos, nasceu a 26 de Dezembro, natural de Ngolungo Alto, província do Kuanza-norte.

Ordenado sacerdote a 28 de Julho de 1991, pertence a Congregação do Espírito Santo.

Foi Pároco de São Tiago Maior de Lândana em Cabinda

Reitor do Seminário Propedêutico Espiritano de Malanje

Reitor do Seminário Maior de Teologia da Congregação do Espírito Santo, no Huambo e Benguela

Formação em Roma em Pedagogia e comunicação social

Foi Superior da Congregação do Espírito Santo e Director Geral da Rádio Ecclesia.

A celebração será restrita, dado o momento de Covid 19 que estamos a enfrentar, Dom António Jaca, Secretario geral da CEAST apela aos fiéis orações ao novo bispo e garante que a celebração será transmitida pela Rádio Ecclesia e a TPA.

Vamos acompanhar breves palavras de Dom Jaca