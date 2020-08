Novo Bispo de Caxito defende distribuição honesta de bens às populações carenciadas

Dom Maurício Camuto já em entrou em funções como novo Bispo da Diocese de Caxito, após a celebração da missa de Ordenação Episcopal que aconteceu este domingo no estádio municipal do Dande, e que foi presidida pelo Presidente da CEAST Dom Filomeno do Nascimento vieira Dias, com celebrada pelo Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi e pelo Secretario Geral da CEAST e Bispo de Benguela, Dom António Jaca.

O novo pastor da Diocese de Caxito, Dom Maurício Agostinho Camuto quer contar com apoio de todos para o desafio da construção de uma igreja Diocesana, fundada na fé , no amor e na unidade.

Na sua intervenção, Dom Camuto referiu que chega para esta missão com o coração cheio de amor e pronto para servir os fiéis de Caxito” faz parte da missão do Bispo rezar pelo povo a ele confiado e comecei a faze-lo desde o dia que me foi anunciado que deveria assumir a Diocese de Caxito e continuarei a faze-lo, pois é minha missão”.

O prelado não deixou de pedir aos fiéis que rezem por ele para que possa ser pastor segundo o coração de Deus e anseios dos corações de cada um de vocês cheios de fé, pastores que possa governar e santificar o povo da igreja de Caxito”Rezai também para que eu seja fiel as orientações do Papa Francisco e do magistério da igreja”.

Dom Camuto adiantou ainda aos fiéis para continuarem juntos a construírem a igreja Diocesana de Caxito, iniciada por sua excelência Dom António Francisco Jaca, sob os alicerces da fé, do amor e da unidade” uma família só é eficaz, feliz e poderosa se estiver unida, estejamos pois unidos e trabalhemos juntos de mãos dadas, que ninguém fica de fora, nem esquecido, façamos da sabedoria dos mais velhos a nossa divisa”.

O novo pastor da Diocese de Caxito disse estar pronto para abraçar os problemas que afectam as comunidades e manifestou a disponibilidade da igreja em colaborar com as autoridades para minorar as dificuldades agudizadas pela COVID-19.

Dom Camuto defende igualmente a distribuição justa e honesta de bens de caridade para aliviar a dor de quem sofre.

Vamos acompanhar o discurso de ordenação e tomada de posse do Pastor da Diocese de Caxito