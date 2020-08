Malfeitores estão a extorquir dinheiro usando falso perfil de D. Maurício

Chanceler da Cúria Diocesana de Caxito, padre Simão Finda Wankunku, denúncia pessoas que se estão a fazer – se passar pelo Bispo daquela diocese, Dom Maurício Camuto, no facebook, pedindo dinheiro a vários fiéis.

Em entrevista à Rádio Eclésia de Caxito, o padre explicou que sete pessoas procuraram a igreja católica e o seu bispo em Caxito para pedir esclarecimento, após terem sido burladas verbas entre 60 e 100 mil kwanzas com a falsa promessa de adquirir apartamentos na centralidade do Capari.

O padre Simão Finda aconselhou as pessoas a tomarem as cautelas possíveis para não caírem em falsas promessas dos burladores, referindo que notificaram já as autoridades.

Reportagem de Garcia Miranda