Morreu o Pe. José Cadula da Diocese de Cabinda

A Diocese de Cabinda comunica que na noite desta Segunda-feira, 7 de Setembro, pelas 22h, faleceu em Ponta Negra, república do Congo, o Padre José Miguel Tombo Cadula, sacerdote incardinado nesta Diocese, vítima de doença.

O programa das suas exéquias será oportunamente comunicado, depois do necessário contacto com as autoridades sanitárias e com as autoridades migratórias nestes tempos complexos da Covid 19.

Nesta hora de fé e de esperança a diocese apresenta os seus sentimentos de pesar á sua família, manifestando a sua gratidão por ter oferecido um sacerdote á igreja de Cristo.

Num só coração e numa só alma continuemos a pedir a Deus pelo seu eterno descanso.

Paz á sua alma

O Bispo da diocese de Cabinda Dom Belmiro Chissengueti, já reagiu a noticia do falecimento por doença do Padre José Miguel Combo Cadula.

Reportagem de Cristóvão Lwemba