Bispo de Cabinda apela perdão aos que roubaram e estão dispostos a devolver os bens à nação

Bispo de Cabinda pediu este Domingo a todos no país, a trabalharem para uma verdadeira reconciliação nacional.

Dom Belmiro adiantou na sua homilia que o perdão deve ser a bandeira de qualquer homem para que com ele se possa superar os obstáculos que concorrem para a paz social. Segundo ainda o prelado não se pode construir um mundo melhor se não houver capacidade de superar pequenas diferenças, porque são os pequenos males que produzem os grandes e por falta de humildade daquele que tem o comando de direcção do País e também dos governados esta a atrasar a verdadeira reconciliação no País.

Realçando as palavras de São Paulo aos Romanos, Dom Belmiro realçou que” Nenhum homem vivi para si mesmo, nem tão pouco morre para si mesmo, porque pertencemos todos ao senhor, com efeito unidos todos saímos a ganhar” acrescentou o prelado.

Vamos acompanhar a homilia completa