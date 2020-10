A primeira comitiva composta por 8 bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé- CEAST, que compõe as Dioceses da região Centro e sul do país, chegam esta Segunda-feira, numa viagem de comboio à província do Moxico, com vista o arranque da IIº Assembleia Anual da CEAST que arranca esta Quarta-feira em Cazombo, município do Alto Zambeze.

Reportagem de Teotónio Sapalo