Dom Imbamba quer jovens em saída no testemunho da fé, com esperança e caridade

O Arcebispo de Saurimo e Vice-presidente da CEAST presidiu a Santa Eucaristia do XXIX Domingo do tempo comum, no qual a Igreja celebrou o dia mundial das missões na Paróquia de Santo António.

A missa que reuniu jovens delegados das Obras missionárias Pontifícias e Infância e Adolescência Missionária idos de outras paróquias.

Dom José Manuel Imbamba disse que a missão é agora e a hora não deve ser adiada” Se Deus nos chama agora é hora de partida para a missão e levar a palavra de Deus a todos os homens, aí onde eles se encontrem”.

Vamos acompanhar a homilia completa