Dom Belmiro considera que os actuais impostos atentam à dignidade e à integridade da pessoa humana

O Bispo de Cabinda, Dom Belmiro Cuica Chissengueti, considerou neste XXXº Domingo do tempo comum, que as actuais leis de impostos são um claro atentado à dignidade e integridade da pessoa humana, nos dias de Hoje.

O prelado católico, criticou fortemente as politicas de impostos que tendem a empobrecer ainda mais as pessoas e lembra que tal situação de crise podia ter sido evitada, se não tivéssemos um pequeno grupo de falsos patriotas, com espírito de gangs, que durante anos se apoderou da riqueza de todos nós.

Dom Belmiro diz que os penosos e desproporcionais impostos têm sido os meios modernos de empobrecimento das pessoas e criticou fortemente as leis que considera injustas, que têm como único fim arruinar empresas e aumentar o desemprego.

O prelado lembrou ainda que a situação de crise podia ter sido evitada, senão tivéssemos um pequeno grupo de falsos patriotas, com espírito de gangs, que se apoderou dos bens de todos.

Vamos acompanhar a homilia completa