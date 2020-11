Arquidiocese de Malanje chora morte da Irmã Maria José

Foi com muita dor e consternação que os fiéis da Arquidiocese de Malanje tomaram conhecimento do passamento físico da Irmã Maria José das Irmãs de São José de Cluny ocorrido esta Segunda-feira aqui em Luanda.

Irmã Maria José é uma das Missionarias mais antigas da Arquidiocese de Malanje que durante cerca de 30 anos, foi Superiora das Irmãs de São José de Cluny e a primeira a instituir o sistema de Ensino pré Universitário Puniv em Malanje após a Guerra Civil em 2002.

De Nacionalidade Portuguesa Irmã Maria José nasceu a 10 de Agosto de 1943 e dedicou parte de sua vida em Angola onde trabalhou mais de 50 anos como Missionaria ao Serviço dos mais necessitados em diversas Dioceses e Arquidioceses do nosso País e morreu na última segunda-feira 2 de Novembro vítima de Doença,