Programa das exéquias de Dom Benedito Roberto

O funeral do Arcebispo de Malanje já não acontece na Sexta-feira como estava inicialmente previsto, Dom Benedito vai a enterrar esta Quinta-feira 12 de Novembro.

Nascido a 5 de Novembro de 1946 em Mussendi (Diocese do Sumbe), faria a sua formação para ser Irmão Espiritano, professando em Braga – Portugal no fim do Noviciado. Foi nomeado para trabalhar em Malanje e decidiu, quase de seguida, avançar para o Sacerdócio.

Foi Ordenado Padre em 1981, em Malanje. Como formador Espiritano, trabalhou no Seminário Menor no Huambo e, mais tarde, como Mestre de Noviços (no Munhino – Lubango), após curso de preparação realizado em Paris. Muito dedicado à pastoral de primeira evangelização nas comunidades próximas da Casa do Noviciado, seria nomeado Bispo do Sumbe, a sua Diocese Natal, a 15 de Dezembro de1995, sucedendo a D. Zacarias Kamwenho.

O lema do seu Episcopado é ‘Deus é Amor’.

Após 17 anos de intensa actividade pastoral, Dom Benedito Roberto foi nomeado Arcebispo de Malanje a 19 de Março de 2012, cargo que ocupou até à sua morte, aos 74 anos de idade. Lutou com fé e coragem contra a sua frágil saúde dos últimos anos até partir de junto de nós. Missionário Espiritano dedicado, participou sempre nas principais festas da Congregação, tendo-se empenhado profundamente, em 2016, no Jubileu dos 150 anos da chegada dos Espiritanos a Angola.

Vamos acompanhar o programa na voz do Vigário Judicial da Arquidiocese de Malanje, Padre Pedro Luís.