“Eterna gratidão” é o que Dom Belmiro realça na Mensagem de Condolências

Ao Clero

Religiosos e religiosas

Comunidades Cristãs da Diocese de Malanje

Familiares e amigos de Dom Benedito

Em nome da Diocese de Cabinda, venho por este meio, exprimir as minhas mais sentidas condolências pelo passamento físico de Dom Benedito Roberto arcebispo de Malange e presidente da comissão episcopal do clero e seminários.

Pessoalmente neste dia do seu funeral, quero manifestar a minha sempre e eterna gratidão por tudo que dom Benedito representou no meu caminho vocacional ate a data da sua morte, deixando-me um legado de amor a Deus dedicação incondicional a igreja, entrega total a congregação do Espírito santo e uma grande confiança a providência.

Que o senhor da vida e da morte o acolha na sua graça celeste.

Paz a sua alma.