Esperança e coragem, apelo de Dom Belmiro na festa de Cristo Rei

Dom Belmiro Chissengueti apelou este Domingo aos jovens a ter esperança e coragem, face actual realidade de vida em Angola” não há duvida nenhuma que a situação que se vivi não é facil para juventude, pois muitos idealizaram a construção do seu futuro e a realização dos seus sonhos, com datas, com possibilidades de trabalho e muitas destas datas e eventos antes marcados estão a ser anulados porque a situação não esta para menos”.

A palavra de conforto é que todas estas circunstancias mas que nos tocam trazem sempre para nós uma mensagem, pois Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, adiantou o prelado católico.

Dom Belmiro não deixou de falar sobre os desafios dos jovens no actual momento em que o país vivi” è preciso coragem por parte dos jovens, mas também visão de quem administra para que encontre caminhos que permitam a criação e o fomento do emprego”.

Vamos acompanhar a homilia