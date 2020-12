Pe. Vitorino Estêvão vai a enterrar no Moxico velho

Padre Vitorino Estêvão, um dos mais antigos a trabalhar província do Moxico, faleceu este Sábado 12, aos 83anos, vítima de doença.

De acordo com um comunicado da Diocese do Lwena, o funeral do padre acontece esta Terça-feira 15, na regedoria do Moxico Velho, região onde Pe.Vitorino Estêvão prestou o sacerdócio durante 43 anos.

Vitorino é o último Pe. Beneditino que Trocou Portugal pelo Leste de Angola a meio século.

Natural de Viana do Castelo, Portugal, chegou a Angola em 1962, três anos depois de ser ordenado a Sacerdote.

Na província do Moxico, o padre evangelizou na cidade do Lwena, nos municípios da Cameia e Luacano, respectivamente, e mais na localidade do Moxico Velho, onde trabalhou durante 43 anos.

Reportagem de Cristóvão Companhia