Bispo de Cabinda manifesta preocupação com tendência de trabalho escravista no país

A crise economica e a pandemia da covid-19, mereçaram destaque por parte de Dom Belmiro Chissengueti, que disse ser necessário que se encontrem oportunidades em toda esta dificil situaçao socioeconomica.

O Bispo de Cabinda, reitera a obrigaçao da igreja, no sentido de apresentar criticas positivas, com objecttivo de dispertar as populaçoes para a busca do bem comum.

O Pastor da igreja católica em Cabinda, disse ainda ser necessario que projectos de desenvolvimento em curso no país tenham em conta a criaçao de emprego.

Dom belmiro mostrou-se igualmente preocupado com a tendencia de trabalho escravista que se observa no país, onde angolanos são submetidos a largas horas de trabalho em troca de salários muio baixos, em empresas estrangeiras que operam no país.

