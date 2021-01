“ Não anunciar o evangelho é perder a nossa identidade” afirma D. Zeca

O Arcebispo do Huambo D. Zeferino Zeca Martins disse aos fieis da comunidade do Benfica, onde celebrou a eucaristia da festa do Baptismo de Jesus, que aquele que não anuncia o evangelho perde a identidade de filho de Deus.

“ O encontro com Cristo só pode levar ao imperioso desejo de partilhar este mesmo Cristo com os outros, esta alegria de Cristo que se faz pré sente em nós, surge o desejo de apresenta-lo aos outros, aos nossos irmãos, para que eles o conheçam e também experimentem a alegria de conhecer Cristo, não anunciar o evangelho é perder a nossa identidade de filhos e filhas de Deus”.

