Mau estado das vias agudiza pobreza das famílias diz D.Tirso

O bispo da diocese do Lwena reiterou, este Domingo, a sua preocupação com as péssimas condições de vida com que estão submetidas a população da província do Moxico.

A inexistência de vias de acesso para permitir o escoamento de produtos agrícolas, bem como a carência de água em algumas regiões da província do Moxico, são algumas preocupações apresentadas pelo prelado, no final de uma visita pastoral realizada na comuna de Cangumbe.

