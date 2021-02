Diocese de Benguela está de luto

Faleceu neste Domingo 31 de Janeiro, o Padre Calinho Mukuta vítima de doença, no hospital geral de Benguela.

O sacerdote nasceu á 11 de Abril de 1983 e foi ordenado sacerdote no dia 07 de Julho de 2013.

A sua última missão foi de ecónomo do seminário maior de filosofia.

O sacerdote de 37 anos de idade, depois de várias intervenções médicas fruto de uma prolongada doença, o Padre Calinho não resistiu.

A confirmação da morte do sacerdote foi feita pelo reitor do seminário de filosofia do Bom Pastor Padre André Macala.

Reportagem de António Mateus