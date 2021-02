D. Joaquim Nhanganga é o novo Bispo do Uíge

O Santo Padre, acaba de nomear o novo Bispo da Diocese do Uíge, Pe. Pe. Joaquim Nhanganga Tyombe, do clero secular do Lubango até então era reitor do Seminário Maior Pe. Leonardo Sikufinde-Secção de Teologia.

O anuncio foi feito na manhã desta Terça-feira, pelo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, D. Geovanni Gaspari, que neste dia dedicado aos consagrados celebrou uma missa com todos os consagrados da Diocese de Viana.

O Agora Bispo do Uíge, é natural do Lubango, nascido aos 22 de Novembro de 1969, em Mambandi, município de Cacula, província da Huíla,

Vamos acompanhar a comunicação do Núncio Apostólico