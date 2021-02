Termina período de Sede Vacante na Diocese do Uíge

A Diocese do Uíge recebeu com jubilo a nomeação do seu novo pastor, nomeado pelo Santo Padre no dia em que a igreja celebrou a festa da apresentação de Jesus e dia mundial dos consagrados.

D.Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana, e até então Administrador apostólico da diocese do Uíje, disse que o novo Bispo vai ajudar os fiéis a aprofundarem melhor a Palavra de Deus e a celebrar com vivacidade os sacramentos da Igreja.

D.Sumbelelo governou a Igreja particular do Uíje por mais de 10 anos e disse deixar uma Diocese composta por fiéis com muito fervor na fé.

Reportagem de Eunice Gabriel