Sagração Episcopal do novo Bispo do Uíge acontece em Março

Nomeado pelo Papa Francisco no dia mundialmente dedicado aos consagrados, 2 de Fevereiro, Pe. Joaquim Nhanganga Tyombe, do clero secular do Lubango, será ordenado na Arquidiocese do Lubango no dia 7 de Março e a tomada de posse na Diocese do Uíge no dia 21 de Março do ano em curso.

E a Arquidiocese do Lubango prepara-se com entusiasmo para a celebração da sagração Episcopal de D. Joaquim Nhanganga Tyombe. Os Cristãos são chamados a observarem as restrições impostas pela covid-19.

Reportagem de Edgar ganga