A prática da caridade ajuda a o perdão dos pecados alerta Bispo de Viana

A celebração da quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, tempo favorável para a prática da caridade, oração e Jejum.

O Bispo de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, exortou aos cristãos a colocarem no centro da sua vivência a caridade, oração e jejum.

O prelado falava na manha desta Quarta-feira de Cinzas, na Sé-Catedral local durante onde aconteceu a celebração.

Dom Emílio, exortou aos cristãos a fortificarem a oração pessoal e comunitária neste período da Quaresma e explicou o significado da prática jejum em tempo da Quaresma.

De recordar que durante a celebração desta Quarta-feira ao cristão é colocado cinza na testa, mas devidas as medidas de prevenção contra a covid 19, este ano aqui em Viana a cinza foi colocada na cabeça.

Com a colocação deste ritual recorda-nos a nossa essência, do pó viemos e do pó voltaremos.

Vamos acompanhar a homilia