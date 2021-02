Apego as tradições e ao passado atrasa o desenvolvimento social, adverte D. Belmiro

No primeiro Domingo da Quaresma, D. Belmiro Chissengueti, visitou a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Malembo, onde durante a Eucaristia Crismou mais de 40 Cristãos.

Durante a homilia, o prelado defendeu em algumas circunstâncias que as tradições atrasam o desenvolvimento social das comunidades e impedem o progresso. D. Belmiro pediu ainda que se suavize a dimensão da cultura para que ela não seja um empecilho, para realização do homem sobretudo da juventude. Por isso mesmo o olhar de cada um deve ser progressivo e nunca ficar preso ao passado, porque muitos dos nossos antepassados não tiveram a visão que se tem hoje.

Prosseguindo o prelado católico disse que a fixação no passado faz com que as pessoas recorram com facilidade a prática feiticista.

Vamos acompanhar a homilia