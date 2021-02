Nulidade do matrimónio entre os casos a serem julgados no Tribunal Inter diocesano

Com a tomada de posse dos oficiais judiciários, a Igreja em Luanda tem condições criadas para apreciar e validar casos de nulidade matrimonial sem unidade familiar das partes ou dos cônjuges.

Para o funcionamento do tribunal inter-diocesano da província eclesiástico de Luanda foram constituídos e tomaram posse 9 oficiais, tendo o Conégo Apolónio como vigário Judicial dessa pastoral que, em harmonia com os demais membros, vai julgar e presidir o tribunal em nome do bispo diocesano.

Reportagem de Jerónimo Domiano